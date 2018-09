INTER, TORNA DI MODA DARMIAN

08/09/2018

Praticamente ai margini del progetto nel Manchester United, Matteo Darmian vuole cambiare aria. Su di lui, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, è ancora vivo l'interesse dell'Inter che aveva già provato in estate ad avere contatti con la dirigenza dei Red Devils. Sembra, quindi, che i nerazzurri siano pronti a fare un'offerta per il prossimo mercato di gennaio per riportare in Italia l'ex difensore del Torino.