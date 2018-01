INTER, TENTATIVO LAST MINUTE PER DONSAH

31 gennaio 2018

Godfred Donsah è il rinforzo last minute individuato dall'Inter per il centrocampo. Il Torino, club interessato al giocatore da tempo, secondo quanto riportato da Premium Sport, ha subito la rimonta dell'Inter in quanto lo stesso ghanese ha fatto capire di gradire l'avventura alla corte di Luciano Spalletti attraverso il suo agente. La formula sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di qualificazione Champions.