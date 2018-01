INTER, TENTATIVI PER CORREA E CARRASCO

11 gennaio 2018

L’Inter è alla ricerca di un esterno offensivo per dare un’alternativa a Spalletti in attacco. Il club nerazzurro sta parlando con il Siviglia e sta cercando di intavolare una trattativa per scambiare Joao Mario con un giocatore degli spagnoli. Nelle scorse ore si parlava di Vazquez, ma in realtà Spalletti preferirebbe Correa e si starebbe cercando di porre le basi per uno scambio col portoghese. L’altra idea di Sabatini per il reparto offensivo è Carrasco dell’Atletico Madrid. Il belga è in rotta con Simeone e sarebbe un rinforzo di grande qualità per i nerazzurri.