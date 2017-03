INTER, SUGGESTIONE PEP GUARDIOLA

2 marzo 2017

Tuttomercatoweb.com scrive di una clamorosa idea in casa Inter per la panchina della prossima stagione. Con Stefano Pioli che potrebbe non essere confermato e finire alla Sampdoria, la società nerazzurra starebbe pensando alla suggestione Pep Guardiola. Il tecnico del Manchester City non ha mai negato di voler un giorno allenare in Italia ed il progetto Suning potrebbe affascinarlo.