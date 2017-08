INTER, SPUNTA SUSO

21 agosto 2017

Nonostante abbia superato senza difficoltà la Fiorentina nel debutto in campionato, l'Inter continua a guardare al mercato. L'ultima voce porta a Milano, cioé al Milan. Nei piani di Luciano Spalletti, infatti, ci sarebbe il centrocampista spagnolo Suso, specialmente se Antonio Candreva dovesse approdare alla corte di Antonio Conte, al Chelsea. Il Milan per adesso non sembra intenzionato a consolidare l'organico dei cugini, anche se la valutazione di Suso sarebbe superiore ai 25 milioni di euro. Per Vincenzo Montella, lo spagnolo è una pedina imprescindibile del suo scacchiere. Lo scrive la Gazzetta.