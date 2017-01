INTER, SPUNTA L'ATALANTA SU PALACIO

24 gennaio 2017

Ipotesi Atalanta per Rodrigo Palacio. Nell'Inter che vince non c'è posto per l'argentino, motivo per cui potrebbe decidere di cambiare aria. Il suo contratto con i nerazzurri scade al termine della stagione ma la sua partenza potrebbe essere anticipata, con il benestare del giocatore al trasferimento a Bergamo.