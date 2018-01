INTER, SPUNTA IL NOME DI STURRIDGE

10 gennaio 2018

Tra i tanti nomi del mercato low cost che l'Inter sta provando a portare avanti, dopo quello di Schürrle, spunta quello di Sturridge, attaccante inglese del Liverpool. Da tempo l'attaccante classe '89 è stato tagliato fuori dalla rosa dei Reds da Klopp. Spesso ai box per infortunio, è un mancino capace di agire sia da centravanti, che da seconda punta che da esterno d'attacco. Sta cercando una sistemazione per non perdere la convocazione ai Mondiali.