INTER, SPUNTA IL NOME DI DUNCAN: CONTATTI COL SASSUOLO

31 gennaio 2018

Spunta il nome di Duncan per l'Inter. Dopo i vari no sul mercato e il raffreddamento della pista Pastore, i nerazzurri stanno dialogando con il Sassuolo per un possibile scambio tra Duncan e Pinamonti. Il dg del Sassuolo Carnevali è giunto nella sede dell'Inter. Sul piatto, appunto, i nomi di Pinamonti e Duncan. Si tratta.