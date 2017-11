INTER, SPALLETTI: "RINNOVO EDER? VALE PER TRE"

4 novembre 2017

Luciano Spalletit ha commentato con entusiasmo il rinnovo di Eder con l'Inter. "Eder ha firmato un nuovo contratto e mi piace ricordarlo: vale come un prolungamento per tre calciatori. Fa tre ruoli in modo perfetto e potrebbe farne anche un quarto. C'è da rinnovare gli anni del ragazzo, ma non certo il suo essere interista", ha detto.