INTER, SPALLETTI: "RINFORZO IN DIFESA? NON NE PARLO"

30 dicembre 2017

Luciano Spalletti ha allontanato ogni discorso sul mercato dell'Inter. "Cercheremo un difensore sul mercato? Io non parlo di cose che mettono in dubbio la professionalità e la qualità dei dirigenti con cui lavoro tutti i giorni, come Ausilio e Sabatini. Quando si fa parte di una squadra come l'Inter non ci sono alibi, bisogna solo fare risultati importanti. Per il momento siamo dentro gli obiettivi, vuol dire che il gruppo sta lavorando in maniera importante", ha detto a Premium Sport.