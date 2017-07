INTER, SPALLETTI: "PERISIC? MI OPPORRO' ALLA CESSIONE"

28 luglio 2017

Il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, esclude l'addio di Ivan Perisic per cui il Manchester United era arrivato ad offrire circa 40 milioni di euro. "Per Perisic c'era stato un contatto importante e dei discorsi precedenti. Ma la trattativa non ha avuto seguito e il discorso è chiuso. Poi i giorni passano e diventerebbe complicato inserire un altro giocatore nel suo ruolo e io mi opporrò con forza alla cessione", ha detto.