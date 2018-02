INTER, SPALLETTI: "MERCATO? TROPPE ASPETTATIVE"

2 febbraio 2018

Alla vigilia del match contro il Crotone, Luciano Spalletti ha detto la sua sul mercato e la delusione dei tifosi interisti. "Avevo parlato col proprietario del club e me l'aveva spiegato, ci sono dei limiti. I tifosi sono delusi, ma per le false aspettative create da quello che si sente e si legge. Ramires è un giocatore completo e che sa far tutto ma il proprietario, tramite Steven Zhang, mi ha detto che non si poteva fare. Pastore ha un ingaggio alto che andava a cozzare con i nostri numeri".