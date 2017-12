INTER, SPALLETTI: "MERCATO? COGLIEREMO LE OCCASIONI"

22 dicembre 2017

Luciano Spalletti entra in tema mercato alla vigilia della sfida col Sassuolo. "Il mercato? Sabatini e Ausilio, se ci sarà la possibilità, se gli capiterà la palla al balzo, anche loro la butteranno dentro come Icardi e Perisic. Ma bisogna vedere i programmi e le possibilità. Facciamo parlare la proprietà, perché poi sappiamo che direzione prendere. Ma io sono a posto così e lo sarò fino al termine della stagione. Poi ognuno farà le proprie valutazioni. A me direttamente nessuno ha chiesto di andare via, per ora. Quando avverrà, si prenderà in considerazione", ha detto.