INTER, SPALLETTI: "HO PAURA DEL MERCATO..."

2 gennaio 2018

Luciano Spalletti, intercettato da Sportitalia dopo il summit in sede all’Inter, ha (apparentemente) scherzato sulla finestra di mercato di gennaio: "Un trequartista ? Sono venuto a nascondere il cartellino dei miei calciatori, ho paura, e allora sono venuto a prenderne qualcuno e me li porto a casa. Io non conto niente, vi siete persi il direttore (Sabatini ndr). I trequartisti? Io voglio tenere i miei calciatori. Siccome ho il timore che me li facciano sparire, io sono venuto a nascondere i cartellini dei miei calciatori".