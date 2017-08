INTER: SPALLETTI "DALBERT? MANCANO I DETTAGLI. CI DARA' UNA MANO"

6 agosto 2017

"Dalbert? Aspettiamo un attimo, mancano gli ultimi dettagli. Ci può dare una mano". Parola di Luciano Spalletti dopo la vittoria dell'Inter sul Villarreal in amichevole. "Ma non si prendono giocatori per farne fuori altri - ha proseguito - Nagatono è un buon giocatore".