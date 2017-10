INTER, SPALLETTI: "ACQUISTI? TEMO PER LE CESSIONI"

29 ottobre 2017

"Sono molto soddisfatto dei giocatori a disposizione. Ho maggior timore per chi può essere messo sul mercato in uscita, piuttosto che per gli acquisti. La mia è una rosa buona per arrivare fino in fondo". Il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, preferisce non sbilanciarsi sul mercato di riparazione. "Il difficile viene ora. Dobbiamo rimanere nel gruppo di testa e ogni singolo gesto o scelta ha un peso elevato. Nelle valutazioni che faremo strada facendo - dice - capiremo se siamo attrezzati per quello che deve essere il nostro obiettivo. Se decideremo che c'è necessità, cercheremo di agire. Ma bisogna stare attenti e non fare nomi tanto per fare".