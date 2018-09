INTER, SKRINIAR RIFIUTA IL RINNOVO

07/09/2018

Milan Skriniar vuole di più. Per questo motivo ha rifiutato il rinnovo del contratto con adeguamento dell'ingaggio. Al momento il difensore slovacco percepisce 1,7 milioni di euro all'anno e l'Inter ne ha offerti 2,5. Ma, facendo leva sulle ottime prestazioni della scorsa stagione, lui ne vuole almeno 3. Non è ancora scattato l'allarme in casa nerazzurra, anche perché Skriniar sarà in scadenza nel 2022.