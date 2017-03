INTER, SI INSISTE PER CONTE

18 marzo 2017

Il futuro di Conte è ancora tutto da decidere. Il tecnico di recente ha confermato la sua volontà di rimanere al Chelsea, ma i ben informati parlano di una complicata trattativa col club per il rinnovo. Stando al Sun, l'allenatore vorrebbe piena libertà di azione sul mercato e proprio in questa crepa potrebbe inserirsi l'Inter, che continua a insistere. Per convincere Conte, Suning avrebbe pronto infatti un super ingaggio e due colpi importanti: Sanchez e Aguero.