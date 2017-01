INTER, SI INSERISCE IL GENOA SU BIABIANY

27 gennaio 2017

Secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com, spunta una nuova pretendente per Jonathan Biabiany. Dopo le manifestazioni di interesse di Bologna e Chievo, nelle ultime ore anche il Genoa si sarebbe mosso per portare il francese dell'Inter in Liguria. L'acquisto di Biabiany potrebbe liberare Ocampos al Milan.