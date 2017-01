INTER, SI CERCA IL VICE ICARDI

27 gennaio 2017

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, l'Inter starebbe passando al vaglio diversi nomi per poter far rifiatare Mauro Icardi. Il primo nome sulla lista è quello dell'ex rossonero Andrea Petagna. Il centravanti dell'Atalanta ha trovato la sua dimensione con Gasperini e la società di Suning lo sta monitorando. L'alternativa è già virtualmente in casa, e porta a Roger Martinez, attaccante del Jiangsu che ha già segnato 10 reti in 12 presenze in Cina. Da non scartare l'ipotesi di valorizzare maggiormente Eder come punta centrale.