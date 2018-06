INTER, SENTI NAINGGOLAN: "LA ROMA MI VUOLE VENDERE"

16/06/2018

L'Inter continua a muoversi su più fronti per quanto riguarda il mercato. Con la Roma la trattativa per Nainggolan è avviata da tempo e La Gazzetta dello Sport riferisce alcune frasi che sarebbero state pronunciate dal centrocampista a Fiumicino, mentre parlava con alcuni tifosi qualche sera fa: "Mi vogliono vendere...". La Roma ormai è pronta a cedere il Ninja e, con l'acquisto di Cristante, si è già assicurata il suo sostituto. Dal canto suo, il belga non vede l'ora di tornare a lavorare con Spalletti, rimettendosi in gioco in una piazza di prestigio che nella prossima stagione tornerà a disputare la Champions.