INTER, SENTI GABIGOL: "RESTEREI AL SANTOS A VITA"

30 gennaio 2018

Gabigol ha già dimenticato l’Inter. Dopo aver passato sei mesi in prestito al Benfica senza lasciare traccia, l’attaccante brasiliano di proprietà del club nerazzurro è passato, nuovamente in prestito, al Santos dove indosserà la numero 10 di Pelè e in sede di presentazione ha spiegato: “Se dipendesse da me, resterei al Santos a vita. Sono tornato perché sono santista. Se faccio bene qui potrò tornare in Nazionale e giocare il Mondiale, ho deciso di tornare anche per questo”. Poi le scuse all’Inter per un episodio negativo: “Ho sbagliato quando dalla panchina lasciai la squadra, ma ho chiesto scusa il giorno dopo”.