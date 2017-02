INTER, SEMPRE PIÙ CALDA L'IPOTESI AGUERO

7 febbraio 2017

Sergio Aguero strizza l'occhio all'Inter. É quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport. L'argentino del City non è più al centro del progetto di Pep Guardiola e potrebbe andarsene a fine stagione. Tra le pretendenti c'è anche la società nerazzurra e l'ex Atletico non esclude la possibilità di trasferirsi in Italia, attratto dal dna albiceleste del club di Corso Vittorio Emanuele.