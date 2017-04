INTER: SE PARTE HANDANOVIC, OBLAK O EDERSON

1 aprile 2017

In Inghilterra danno Handanovic come possibile partente dall'Inter in caso di mancato accesso alla Champions. Per questo, secondo il Corsport, i nerazzurri starebbero pensando a un sostituto: il sogno è Oblak dell'Atletico Madrid (ma costa troppo), mentre Ederson del Benfica è un'alternativa più abbordabile.