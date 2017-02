INTER, SANTON: "RESTO? A GIUGNO DECIDEREMO COSA FARE"

16 febbraio 2017

Intervistato da Inter Channel, Davide Santon ha parlato del suo futuro in nerazzurro: "Io nell'Inter l'anno prossimo? Sto giocando un po' meno, ma la squadra viene prima di tutto. Stiamo facendo bene, poi ovviamente il mister fa le sue valutazioni. Io sono molto contento perché do comunque supporto ai miei compagni che sono in campo. La voglia di giocare c'è ed è anche tanta, a giugno vedremo cosa si deciderà di fare".