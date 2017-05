INTER, SALGONO LE QUOTAZIONI DI TOLISSO

11 maggio 2017

La Juve si è sfilata dalla corsa per Corentin Tolisso e in casa Inter salgono le quotazioni del centrocampista del Lione. Il costo dell'operazione si aggira intorno ai 40 milioni di euro, con tanti altri club interessati al giocatore. Se l'operazione Tolisso non dovesse andare in porto, per il centrocampo nerazzurro l'alternativa sarebbe Grzegorz Krychowiak, pagato la scorsa estate 33 milioni dal Paris Saint-Germain e quasi mai impiegato.