INTER, SABATINI: "KARAMOH? CI SONO DIFFICOLTA'"

30 agosto 2017

Intervenuto in un convegno organizzato presso l'Hotel Melià, Walter Sabatini ha fatto il punto sul mercato dell'Inter. Prima una battuta ("non facciamo acquisti... Campagna acquisti pragmatica"), poi sull'arrivo di Karamoh ha ammesso degli intoppi. "Ausilio sta provando a prenderlo, con qualche difficoltà, se non sarà lui sarà un altro ad arrivare. Mentre per Shkodran Mustafi abbiamo fatto un tentativo. Comunque abbiamo risorse interne che ci permettono anche di non prendere nessuno".