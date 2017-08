INTER, SABATINI: "ANSALDI E RANOCCHIA RESTANO. E GABIGOL..."

30 agosto 2017

Intercettato da Premium Sport sotto la sede dell'Inter, Walter Sabatini ha fatto il punto sulle ultime ore di questa sessione di mercato: "Karamoh vuole l'Inter? Ha buon gusto. Siamo al lavoro, l'Inter non si aggiusta in due mesi. Ansaldi sarebbe andato via, ma l’infortunio di Cancelo rende tutto più difficile a meno che non ci siano occasioni all’estero. Così a bocce ferme resta all’Inter. So che la squadra oggi può giocarsela. Sappiamo che ci sono lacune da colmare, ma nessuno di noi ha detto che avremmo fatto tutto subito. Abbiamo un obiettivo immediato e lo conoscete, ma l’obiettivo a lungo termine, quello finale è un altro e dobbiamo raggiungerlo. Ranocchia? Resta, senza ombra di dubbio. Gabigol? E’ un ragazzo molto ricercato, deve fare le sue scelte".