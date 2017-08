INTER: SABATINI "AL 99% SCHICK ALLA ROMA. NIENTE ASTE"

25 agosto 2017

L'Inter si tira indietro nella corsa a Patrik Schick. Questo, almeno, stando alle parole di Walter Sabatini che, intervistato da Il Messaggero, ha chiarito la posizione dei nerazzurri: "Al 99% vestirà giallorosso - ha detto il responsabile dell'area tecnica di Suning -, non partecipo ad aste". Il che, in qualche modo, lascia via libera alla Roma, già in vantaggio sul giocatore in virtù di un'offerta migliore (alla Samp andrebbero 6 milioni subito e altri 32 pagabili in cinque anni) ma sempre alla prese con le perplessità del giocatore che avrebbe preferito un trasferimento all'Inter.