INTER, ROMA E NAPOLI SU BATTAGLIA

2 aprile 2018

Rodrigo Battaglia è entrato nel mirino della serie A, non soltanto del West Ham: il centrocampista argentino (con passaporto italiano) dello Sporting Lisbona piace in particolare a Inter, Roma e Napoli. Classe ’91, con il contratto in scadenza nel 2022, i portoghesi chiedono almeno 30 milioni per lasciarlo partire: gli Hammers sembrano in pole position per acquistarlo, ma la trattativa non è ancora definita.