25 gennaio 2016

L'Inter rilancia per avere subito Lavezzi. Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', il club nerazzurro ha offerto all'argentino un triennale da 3,5 milioni a stagione più bonus e diritti d'immagine ma avrebbe pensato anche a un bonus in caso di qualificazione alla Champions "che compenserebbe (almeno in parte) i mancati bonus previsti dal suo contratto per le vittorie del Psg".