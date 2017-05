INTER, RANOCCHIA SALUTA L'HULL CITY

22 maggio 2017

Un lungo post sui social per salutare l'Hull City e i suoi tifosi e confermare, di fatto, il ritorno a casa. Andrea Ranocchia torna alla base, all'Inter, dopo l'esperienza in Premier e il mancato riscatto del club inglese vista la retrocessione. Tra le cose scritte dall'ex capitano nerazzurro si legge: "Ho trovato un gruppo di uomini veri, uno staff tecnico e medico straordinario ed una tifoseria che anche dopo una retrocessione ci ha applaudito fino alla fine ed oltre! Naturalmente mi sarei augurato un finale migliore, ma vado via da qui con la testa alta di chi ha dato tutto".