INTER: RANOCCHIA IN USCITA. SI PUNTA RICARDO RODRIGUEZ

18 gennaio 2017

Andrea Ranocchia. ambito in Premier League, potrebbe partire già in questa sessione di mercato: interessa a Hull City, West-Ham e Tottenham. In entrata si cerca un terzino: il primo nome è Ricardo Rodriguez, esterno del Wolfsburg con il quale i nerazzurri avrebbero un accordo per giugno, ma potrebbe anticipare l'arrivo. Lo scrive Tuttosport.