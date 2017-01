INTER, RANOCCHIA E ELOGE YAO IN USCITA

17 gennaio 2017

Chiuso il mercato in entrata, l'Inter si concentra sulle cessioni. Il club di Corso Vittorio Emanuele, infatti, vuole accontentare Pioli, che da tempo chiede di sfoltire la rosa. Ranocchia è uno dei principali indiziati a lasciare Milano: su di lui ci sarebbe l'interessamento del West Ham, pronto a dare una chance al difensore ex Bari. L'altro giocatore che potrebbe partire è Eloge Yao, ma con il Bastia non è stato trovato un accordo: l'Inter chiede 2 milioni e il 30% sulla futura cessione, ma il club francese ritiene esagerate le richieste nerazzurre.