INTER-RAMIRES, SABATINI VUOLE CONVINCERE LO JIANGSU

6 gennaio 2018

Il Corriere dello Sport rivela il viaggio che Walter Sabatini ha in programma di fare a Nanchino. Il responsabile di mercato del gruppo Suning vuole fare per un ultimo tentativo per portare – con la formula del prestito - Ramires all'Inter, vincendo la resistenza dello Jiangsu. I nerazzurri monitorano anche la questione Pastore, che non si è presentato alla ripresa degli allenamenti del Psg.