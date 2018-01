INTER-RAFINHA, IL BARÇA PRENDE TEMPO

17 gennaio 2018

L'affare Rafinha tiene ancora banco in casa Inter. Ausilio è tornato dalla Spagna, consegnando nelle mani del Barcellona l'ultima offerta: prestito fino a giugno con diritto di riscatto fissato a 35 milioni. Proposta per la quale i blaugrana hanno chiesto del tempo per riflettere. I dirigenti del Barcellona, infatti, valutano il cartellino del brasiliano molto di più di 35 mln e prima di dare una risposta definitiva vogliono valutare attentamente le possibilità.