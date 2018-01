INTER-RAFINHA, FUMATA BIANCA

19 gennaio 2018

Inter-Rafihna, ci siamo. Si lavora per arrivare all'accordo in tempi brevi, e in queste ore Inter e Barcellona si stanno scambiando, via fax, i documenti: prestito con diritto di riscatto a 35 milioni di euro la formula. Il suo approdo a Milano è previsto nel week-end e le visite mediche saranno effettuate all'inizio della prossima settimana.