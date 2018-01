INTER-RAFINHA, AUSILIO NELLA SEDE DEL BARCELLONA

16 gennaio 2018

Sono ore decisive nell'affare tra Inter e Barcellona per Rafinha. Il direttore sportivo Piero Ausilio, come annunciato, è a Barcellona per incontrare la dirigenza catalana per ridurre definitivamente le distanze tra domanda e offerta. L'Inter alzerà l'offerta sul riscatto cercando di venire incontro alle richieste dei blaugrana.