INTER, PRONTO L'ASSALTO A MANOLAS

23 febbraio 2017

La gara tra Inter e Roma di domenica sera sarà l'occasione per le due società per discutere del passaggio di Kostas Manolas in nerazzurro. Il club di Corso Vittorio Emanuele offrirà al difensore greco 3,6 milioni di euro, il doppio di quanto percepisce attualmente alla Roma. Lo riporta Tuttosport.