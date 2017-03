INTER: PRONTI 25 MLN PER SCHICK

16 marzo 2017

L'Inter non ha troppa intenzione di badare a spese in vista di una stagione, la prossima, che per Suning deve essere quella della definitiva svolta. A due mesi e mezzo dalla fine del campionato, sul taccuino del d.s. Ausilio c'è prima di tutto il nome di Patrik Schick, 21enne ceco che sta impressionando al suo primo anno di Sampdoria. L'attaccante ha una clausola da 25 milioni di euro che il club nerazzurro potrebbe pagare subito.