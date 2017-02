INTER, PRESTO NOVITÀ SUL RINNOVO DI MEDEL

18 febbraio 2017

L'Inter è al lavoro per rinnovare il contratto di Gary Medel, in scadenza nel 2018. Secondo TuttoMercatoWeb la società nerazzurra sta attendendo l'arrivo in Italia dell'agente del cileno, Fernando Felicevich, e entro fine mese si comincerà a discutere di prolungamento e adeguemento dell'ingaggio.