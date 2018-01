INTER, PRESTITO CON RISCATTO A 20 MLN PER RAFINHA

11 gennaio 2018

Arrivano dalla Spagna - secondo quanto riporta tuttomercatoweb - i dettagli sull'offerta dell'Inter per il Barcellona per prendere Rafinha. L'agente del giocatore, il padre Mazinho, e l'intermediario della trattativa, Nicola Innocentin, si trovano sempre in Catalogna. E' arrivata la proposta da parte del club nerazzurro che sembra aver alzato il tiro: prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro più 3 di bonus. Un'offerta che si avvicina molto alle richieste del Barcellona.