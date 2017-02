INTER, PRESSING PER MANOLAS

8 febbraio 2017

L'Inter pianifica le operazioni di giugno e il primo nome sulla lista di Suning resta quello di Manolas. Negli ultimi giorni però Calciomercato.com ha registrato un'accelerata nelle trattativa. Per convincere il greco e anticipare la concorrenza dei big della Premier, per il centrale giallorosso ad Appiano sarebbe già pronto un contratto da top player (ingaggio da 4 milioni a stagione). Un'offerta importante quella nerazzurra, che però dovrà fare anche i conti anche con la volontà della Roma di cedere il giocatore. I giallorossi, infatti, non sembrano intenzionati a fare sconti e per sbloccare la situazione la non sarà semplice.