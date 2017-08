INTER, PRESO BASTONI: RESTA ALL'ATALANTA DUE ANNI

31 agosto 2017

Non è immobile il mercato dell'Inter. In giornata arriverà l'ufficialità dell'accordo con l'Atalanta per Alessandro Bastoni, difensore centrale classe 1999. Operazione alla Caldara: il giocatore viene acquistato dall'Inter (per circa 9 milioni) ma resterà all'Atalanta per altre due stagioni.