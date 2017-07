INTER, PRESIDENTE DEL NIZZA: "DALBERT? C'E' LA CLAUSOLA"

25 luglio 2017

Per arrivare a Henrique Dalbert l'Inter deve fare i conti con il presidente del Nizza Jean-Pierre Rive're: "Hanno riso tutti per le nostre clausole rescissorie, ma oggi non fanno più ridere. Sono una realtà e ci mettono in una posizione comoda quando si tratta di tali questioni" ha detto a L'Equipe a proposito dell'esterno brasiliano e facendo capire di non volere fare sconti.