INTER, PRENOTATO IL GIOVANE BASTONI

23 agosto 2017

L'Inter pensa al futuro. La società nerazzurra ha trovato l'accordo con l'Atalanta per Alessandro Bastoni, giovanissimo difensore che ha già esordito in serie A. Bastoni rimarrà due anni all’Atalanta in prestito prima di trasferirsi ad Appiano Gentile. Operazione chiusa sulla base di 8/10 milioni più bonus.