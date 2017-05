INTER: PONTI D'ORO PER CONTE

11 maggio 2017

Zhang Jindong ha deciso di cambiare marcia all'Inter per tornare a essere una società vincente, a partire dal tecnico. L'obiettivo numero uno per la panchina è Antonio Conte a cui Sabatini avrebbe offerto carta bianca sul mercato e un contratto da 14 milioni all'anno. Il Chelsea però sta per offrirgli il rinnovo. L'alternativa è Spalletti.