Inter più vicina a Sturridge, ma la Roma prova il blitz

21 gennaio 2018

Sono la Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport a dare gli ultimi aggiornamenti nella corsa a Sturridge di Inter e Roma, antipasto della sfida che andrà in scena questa sera a San Siro in un vero e proprio duello Champions. I nerazzurri sono avanti, molto avanti, anche grazie alle due cessioni che dovrebbero concretizzarsi nelle prossime ore: Eder potrebbe tornare alla Sampdoria, mentre Gabigol sta per andare in prestito al Santos (manca solo l'ok del Benfica, dove il brasiliano ha giocato la prima parte di questa stagione) riducendosi l'ingaggio del 40% (stipendio che ora pagherà tutto il club paulista).



La Roma, però, è vigile, pronta a sfruttare l'attimo giusto per piazzare il blitz vincente. Se Dzeko dovesse andare al Chelsea nelle prossime ore, la Roma proverà ad anticipare l'Inter chiamando immediatamente il Liverpool: Sturridge sarebbe l'uomo giusto per completare l'attacco composto da Schick e Defrel. L'attaccante dei Reds piace a Monchi, che vuole rilanciarlo ad altissimi livelli dopo un lungo periodo di appannamento dovuto anche al recente guaio muscolare che è ormai in via di risoluzione. L'Inter, però, come in campionato (ma sempre in attesa dello scontro diretto di San Siro), è comunque in vantaggio.