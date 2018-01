INTER PIU' VICINA A DEULOFEU CON COUTINHO AL BARÇA

8 gennaio 2018

Secondo il Corriere dello Sport l'approdo al Barcellona di Coutinho potrebbe rappresentare un passo in avanti per portare Deulofeu all'Inter. L'ex Milan, ormai ai margini del progetto blaugrana con l'arrivo del brasiliano, è alla ricerca di una sistemazione. Spalletti potrebbe averlo: l'esterno ha infatti già trovato un accordo con il club nerazzurro, ma oltre al sì del Barcellona (il giocatore è stato chiesto in prestito) è da tener conto l'affare Napoli-Verdi: se salta, gli azzurri sono pronti a virare proprio su Deulofeu.