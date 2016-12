INTER, PIOLI: "SFOLTIAMO LA ROSA, A GIUGNO GRANDI COSE"

20 dicembre 2016

Pioli ha parlato di mercato a La Gazzetta dello Sport: "Spero di avere meno giocatori, specialmente nel reparto offensivo. Senza Europa League l’ideale è allenare un gruppo di 23-24 elementi al massimo. Sarà un mercato di transizione per tutti, credo che a gennaio non si possano cambiare più di tanto certi valori. A giugno, per quanto ci riguarda, prepariamoci invece a cose importanti, di altissimo livello".